Malatya’da 99 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 99 kişiye ceza uygulandı.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 99 kişiye de 89 bin 100 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam25 olduğu kaydedildi.

İzole kurallarına uymadıklarından yurtta toplam 37 kişi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.