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Adil Gevrek, Hamza Hamzaoğlu’na 'yanındayız' mesajı vermeye hazırlanıyor

İHA

Adil Gevrek, Hamza Hamzaoğlu’na 'yanındayız' mesajı vermeye hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor’da Erzurumspor yenilgisi moralleri bozarken, gündeme ise maç sonrası yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu oturdu.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Erzurumspor'a 31 kaybeden ve 6 haftalık yenilgisizlik unvanı son bulan Yeni Malatyaspor'da maç sonrası sert açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
Başkan Gevrek’in, Hamzaoğlu’na kulüp içerisindeki olayların dışarıya yansıtılmaması konusunda uyarıda bulunacağı, tribünden kulübeye sataşan kişilerle ilgili ise gerekenin yapılacağını paylaşacağı ifade ediliyor. Gevrek’in, Hamza Hamzaoğlu ve futbolcu kadrosuna güven mesajı vererek, aile ortamında her sorunun üstesinden gelineceğini, kendisinin de sorunların çözümü için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyeceği de aktarıldı.
Ligde başarılı bir performans sergileyen sarısiyahlılar, teknik adam Hamzaoğlu yönetiminde topladığı 20 puanla üst sıralarda yer alıyor.
Malatya temsilcisi, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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