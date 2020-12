Yeni Malatyaspor'dan protokol tribünü açıklaması

Pazar günü oynanan Yeni MalatyasporBB Erzurumspor karşılaşması sonrası protokol tribününde bulunan bazı kişiler ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan tartışma ile ilgili kulüpten yapılan açıklama geldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Malatya’da oynanan Yeni Malatyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile protokol tribünündeki bazı kişiler arasında yaşanan tartışma sonrası Hamzaoğlu maç sonu yaptığı açıklamada duruma tepki göstermiş ve protokol tribününe mevzuat dışı girişler olduğunu dile getirmişti.

Bugünde Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarlarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin en önemli görevi, geçtiğimiz sezon neticesinde edindiğimiz tecrübeleri unutmayarak, kulübümüzün başarısı için mücadele etmektir. Bu başarı yolunda yaşanan her durumda ve alınan her sonuçta bir ve beraber olmamız gerektiği kanaatindeyiz" denildi.

Futbolculara ve takıma yönelik yapılan eleştirilerin futbolun doğasında yer aldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bununla birlikte yapılan bu eleştirilerin, ölçülü ve hiçbir hakaret unsurunu barındırmaması gerekmektedir. Protokol Tribünü o şehri temsil eder ve o şehrin Şeref Tribünüdür. Tepki, protesto veya hakaretin Protokol Tribünü’nde oturan kişiler tarafından yapılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu uzun ve meşakkatli lig maratonu süresince oluşturacağımız birlik ve beraberlik kadar güçlü olacağımızı unutmamak gerekmektedir.

Yeni Malatya Stadyumu’nun Protokol Tribünü, ilgili yasal mevzuat gereği kulübümüzün kontrolü dahlinde değildir. Son maçta da dahil olmak üzere Covid19 tedbirleri kapsamında Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Protokol Tribünü’nde sahip olduğu koltuk hakkı 20 kişi ile sınırlıdır. Misafir kulüplere tanınan koltuk hakkı sayısı da 20’dir. Anlaşılmaktadır ki kulübümüzün ve misafir kulübün listesinde bulunmayan kişiler, ilgili yasal mevzuat gereğince kontrolü sağlayan kurum görevlilerinin uygulamış olduğu giriş kontrolü esnasında, gözden kaçırılan bazı kimselerin isimleri listelerde olmamasına rağmen Protokol Tribünü’ne giriş yaptığı fark edilmektedir. Protokol Tribünü’nün görüntüleri Stadyum yetkililerince izlenmiş ve yukarıda da bahsedilen listelerde ismi olmadığı halde Protokol Tribünü’ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilerek ilgili kurumla paylaşılmıştır. Kalan müsabakalarda giriş kontrolleri işlemlerinin kalan süreçte daha dikkatli yapılması ve listede ismi yer almayan kimselerin her ne koşul altında olursa olsun Protokol Tribünü’ne giriş yapmalarının engellenmesi yolunda gerekli adımlar atılacaktır."

