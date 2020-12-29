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Yeşilyurt'ta spor projesiyle Yeşiltepe’nin cazibesini arttırılacak Çınar: “Sosyal tesisler ve halı sahamız, Yeşiltepe’nin sosyal hayatına renklilik getirecek”

İHA

Yeşilyurt'ta spor projesiyle Yeşiltepe’nin cazibesini arttırılacak Çınar: “Sosyal tesisler ve halı sahamız, Yeşiltepe’nin sosyal hayatına renklilik getirecek”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe Merkez Fatih Mahallesinde 12 bin 626 metrekare alanda hizmete girecek olan ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesinin Yeşiltepe’nin sosyal ve sportif hayatına büyük bir canlılık kazandıracağını söyledi.
Yeşilyurt’un en kalabalık bölgelerinden olan Yeşiltepe’nin gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, eğitim ve sportif yönden gelişim düzeyini artıracak dev yatırımlara yoğunlaşan Yeşilyurt Belediyesi, mimari yapısı, iç ve dış tasarımı, sosyal tesisleri, oyun alanları ve halı sahasıyla farklı bir konsepte sahip ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesini hizmete sunmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz’da temeli atılan bu dev yatırımın bütün safhalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, titiz ve özenli bir çalışma döneminden sonra büyük bir kısmı tamamlanan ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesiyle Yeşiltepe’nin cazibesini artıracaklarını söyledi.
Yeşilyurt’ta alternatif yaşam alanları kurup kent merkezindeki yoğunluğu farklı bölgelere taşımak hedefiyle bu tür projelere önem verdiklerini ifade eden Çınar, sosyal ve sportif alanlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden özelliklere sahip ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesiyle Yeşiltepe’ye olan ilgiyi artırıp, bölgenin sosyal ve sportif hayatına hareketlilik kazandıracaklarını dile getirdi.
Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişmesi ve değişmesi için birbirinden değerli yatırım alanlarımızı teker teker hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yeşiltepe Merkez Fatih Mahallemizde bulunan 12 bin 626 metrekare alanda büyük bir kısmı tamamlanan Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projemiz de modern kentleşme esaslarına uygun yapısı, sosyal ve sportif mekanlarıyla Yeşiltepe’nin cazibesini artıracak değerli bir yatırımdır. Yeşilyurt’umuzu böylesine değerli yatırımlarla geleceğe daha umutla bakmaktadır. Bütün aşamalarını yakından takip ettiğimiz projemiz; sosyal tesis, halı saha, çocuk oyun alanları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle bölgemizin sosyal hayatına büyük bir renklilik getirecektir. 120 metrekareye sahip sosyal tesisimiz ve 720 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan halı sahamız başta olmak üzere diğer sosyal donatılarımızın birbirine bütünleştirecek seviyede; güzel, kaliteli ve nitelikli olmasına da ayrıca önem verdik. Projemiz, içerisindeki hizmet alanlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap etmektedir. Gençlerimizin kaliteli, sağlıklı ve nitelikli şartlarda spor yapmalarına imkan tanımak adına burada yer verdiğimiz halı sahamız, iç ve dış görüntüsünün yanı sıra suni çimi ve diğer mekanlarıyla göz doldurmaktadır. Gençlerimizin buradaki spor tesislerimizin tamamlanıp faaliyete geçmesini dört gözle beklediklerinin farkındayız, mahalle ziyaretlerimizde bunu yakından görmekteyiz, gençlerimizin özlemlerin en kısa sürede gidermek adına ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte burayı faaliyete sunup, gençlerimize güzel bir tesis hediye etmiş olacağız. Bilindiği üzere spor yatırımlarına çok büyük önem veriyoruz. Şu anda ilçemizin 30 farklı noktasında spor tesisleri projemize başladık. Yeşiltepe’deki bu halı sahamızda, spor yatırımlarımıza farklı bir güzellik kazandıracaktır. Tüm hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla gelip hem spor yapabileceği hem de Yeşilyurt Belediyesi güvencesiyle hizmet verecek olan sosyal tesislerimizde yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği, çocuklarımızın da nezih alanlarda eğlenebileceği çok güzel bir yatırımı daha bölgemizde hizmete sunmak içinde bizlerde açıkçası sabırsızlanıyoruz. Ailelerimiz tesislerimize gönül rahatlığıyla gelip günün yorgunluğunu atıp, yemeklerini yiyip, çaylarını ve kahvelerini konforlu bir ortamda yudumlayabilecekler. Gençlerimiz ise her yönüyle modern halı sahamızda dinamik ve sağlıklı bir hayat için sporunu yapabilecektir. Atıl vaziyette olan bu alanımızı, bölgemize yakışır bir düzeye ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ve benzeri diğer yatırımlarımızla Yeşiltepe’mizin daha cazip hale gelmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Yeşiltepe Fatih Mahalle Muhtarı Kemal Koçak da, "Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha" projesinin bölgenin daha fazla gelişmesi adına önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkürlerini sundu.

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