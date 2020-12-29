Aşı ile birlikte pandeminin yaşamdan gideceği vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Adem Köse, toplumun yüzde 80`i aşılanarak bağışıklık oranı yüzde 6065 olmasıyla birlikte pandeminin artık yavaş yavaş yaşamdan gideceğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “Covid19 Enfeksiyonu Korunma ve Kontrol” semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Covid19 Enfeksiyonu Korunma ve Kontrol Seminerine konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı`dan Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, Covid19`un geldiği son durumu hakkında bilgiler aktardı. Köse, tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinin aşı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.



Aşı çalışmaları

Şu an dünyada 14 tane aşı çalışmasının devam ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, bu aşılardan 5 tanesinin sonuçlanma aşamasına geldiğinin altını çizerek, bu aşıların ilkinin Almanya kökenli Biontech firması tarafından üretilen ve başında Türk Doktor Uğur Şahin`in bulunduğu ekip tarafından hazırlanan aşı olduğunu dile getirdi. Aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapıldıktan sonra risk durumlarına göre başka hasta gruplarına da yapılmasının planlandığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Köse, toplumun yüzde 80`i aşılanarak bağışıklık oranı yüzde 6065 olmasıyla birlikte pandeminin artık yavaş yavaş yaşamdan gideceğini söyledi.

Pandeminin etkisi konusunda bilgiler veren Köse, "Virüs hastalara solunum yoluyla bulaşıyor ve ciddi solunum yetmezliği sendromu nedeni ile kişinin ölümüne neden oluyor. Salgın ilk Çin’de başladıktan sonra tüm dünya ülkelerine hızla yayılmaya başladı. Uluslararası seyahatler, erişimlerin kolay olması gibi nedenlerle hastalık birkaç ülkede görüldükten sonra Avrupa ülkelerinde daha sonra Amerika ve diğer ülkelerde görülmeye başlandı. Şu anda geldiğimiz nokta tüm dünyada 198 ülkede görüldü ve toplam vaka sayısı 65 milyona dayandı. Toplam ölüm sayısının da 1,5 milyon civarında olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Köse, Covid19`un kuluçka evresinde kişinin hiçbir bulgu vermediğine değinerek, kuluçka sonunda hastalarda kas eklem ağrısı, şiddetli baş ağrısı, halsizlik görüldüğünü, kişinin bağışıklığını baskılayan herhangi bir durum olmadığında 710 günün sonunda bulgularının düzeldiğini söyledi.



Maske, mesafe ve temizliğin önemi

Alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, alınan tedbirler ve virüsten korunmak için yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:

“Pandemi hastaneleri oluşturularak Covid19 tanısı alan hastaların yatırılacağı hastaneler belirlendi. Filyasyon ekibi oluşturuldu. Bu işi başarıyla götüren nadir ülkelerin başında geliyoruz. Özellikle kişilere hemen ulaşılması ve gereken medikal tedaviye erken başlanması başarımızı arttıran ana unsurdur. Bu hastalıktan korunmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik son derece önemlidir. Maske seçerken üç kat dokulu cerrahi tıbbi maskeler hastalığa karşı yüzde 90 oranında koruyucudur. Bunun yanında sosyal mesafe 1 buçuk metre olarak belirlenmiştir. Hava da asılı partiküller 23 saat kadar canlı kalabiliyor. Bu nedenle mesafeye uyulmalıdır. Üçüncü ve en önemli tedbirlerden biri de el hijyenidir. Ellerin sık sık yıkanması eğer ki yıkama imkânı yoksa alkol bazlı dezenfektan işleminin yapılması hastalığa karsı neredeyse yüzde 100 oranında etkilidir."

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