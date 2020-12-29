Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (2)

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
Malatya'da, eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldüren Mehmet Taş (40) gözaltına alındı. Taş'ın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.
Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-29 13:06:40
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