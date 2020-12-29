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Başkan Çınar, millet kıraathanesinde gençlerle buluştu Çınar: “Memleketine sevdalı, okuyan ve araştıran gençlerle Türkiye’mizin geleceği daha parlak olacak”

İHA

Başkan Çınar, millet kıraathanesinde gençlerle buluştu Çınar: “Memleketine sevdalı, okuyan ve araştıran gençlerle Türkiye’mizin geleceği daha parlak olacak”

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Zaviye Mahallesinde hizmete sunulan Millet Kıraathanesinde gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hayatını dürüstlük ilkesiyle çerçevelemiş, değerler eğitimi ile bilimsel çalışmaları aynı düzeyde ilerleten, memleketine sevdalı, okuyan ve araştıran gençlerle Türkiye’mizin geleceği daha aydınlık ve parlak olacaktır” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha önce farklı mekanlarda farklı gruplarla yaptığı gençlik buluşmalarına Zaviye Mahallesinde hizmete sunulan Malatya’nın ilk Millet Kıraathanesinde devam etti. Gençlerin taleplerini dinleyip, aile ve meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere sonuna kadar güvendiklerini ve hayata geçirdikleri eğitim ve kültürel yatırımlarla bu desteği her geçen gün artırdıklarını söyledi. Gençlerden hayatın her anında dürüst, çalışkan ve özverili olmalarını isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu aziz vatan topraklarını özgür ve hür bir şekilde gelecek nesillere ve yüzyıllara taşımak adına hepimize çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Binlerce yıllık kadim bir medeniyetin üzerine inşa edilen çok güçlü bir devletimiz var. Göklerdeki al bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak, kutsal değerlerimize sahip çıkmak sizlerin ve bizlerin öncelikli görevidir. Vatanımıza ve devletimize sonuna kadar sahip çıkmanın en önemli yolu da; kendimizi her alanda geliştirmek, ilerletmektir. Türkiye’miz geliştikçe saldıranların sayısı da görüldüğü üzere artmaktadır. Bizler yaşanılan süreci çok iyi analiz edip, geleceğimize bu perspektifte yön vermeliyiz. Omuzlarımızda ki yükün ağırlığını bilerek, dünden daha fazla çalışmalı, dünden daha fazla üretken olmalı, dünden fazla heyecanla, aşkla işimize dört elden sarılmalıyız. Hepimiz işimizi doğru ve dürüst yaparsak hep birlikte daha güçlü oluruz. Başarının anahtarı; dürüst ve çalışkan olmaktır" dedi. Gençlerle bir araya gelip sohbet etmenin yeni projelerin önünü açtığını hatırlatan Başkan Çınar, “Bu tür buluşmalardan çok sonuçlar çıkartıyoruz, gençlerimizin öneri ve tespitleri bölgemize yapacağımız yeni hizmetlerin yolunu açacaktır. Geleceğimize yön verecek olan siz değerli gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim yönden gelişim sürecine katkı sağlamak adına çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Yeşilyurt’umuz, bütün alanlarda olduğu gibi kültürel ve eğitim yatırımlarında artık markadır, örnektir. Bu yatırımlarımızın tek gayesi, sizlerin doğru ve güzel bir hayat yaşamanız, milli ve manevi değerlere sahip olmanız ve memleketimize daha güzel hizmetlerde bulunmanızdır. İşinizi doğru ve planlı yaparsanız, yanlış çevrelerde dolaşmayıp, hayatınıza güzel değerler katacak insanlarla bir arada olmaya özen gösterirseniz, hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İdealist olmak, hedef belirlemek önemli, ancak buna ulaşmak içinde azimli, sabırlı ve gayretli olmanız lazım. Kolay ulaşılan bir şeyin değeri olmaz, zorluklarla mücadele ederek ulaştığınız noktada ise kalıcı olursunuz, güçlü olursunuz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, destekçiniz. Milli, manevi değerlerimize sahip çıkan, vatanına, bayrağına, milletine, ezanına sahip çıkan nesiller için hiç durmadan çalışıyoruz. Malatya’da ilk Millet Kıraathanesini açan yerel bir yönetim olarak, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede ilçemizin 8 farklı noktasına Millet Kıraathaneleri açarak bu alanda aslında bir rekorun altına da imza attık. Millet Kıraathanelerimizin yanı sıra Gençlik Merkezlerimiz, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle kitaba ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırdık. Sizlerden beklentimiz, sunulan imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmanızdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, sizlerle beraber yol yürümeye ve projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çınar, fikir alış verişi şeklinde, samimi ve güzel bir atmosferde geçen söyleşiden sonra gençlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Düzenlenen söyleşiden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sunan gençler de, "Başkanımızın genç olması, kültürel yatırımlara önem vermesi, bizlere sahip çıkması hepimizi mutlu ediyor. Millet Kıraathanelerinden ise yararlanıyoruz, buraya gelip sakin ve sessiz bir ortamda dersimize çalışıyoruz, sınavlara hazırlanıyoruz. Bugünde çok güzel bir sohbet oldu, düşüncelerimizi paylaştık, tespitlerimizi Başkanımıza ilettik. Bu tür buluşmalar; ülkemiz, kentimiz ve ilçemizin gelişmesi adına önemlidir. Gençlerin düşüncelerine önem veren Mehmet Çınar Başkanımıza teşekkür ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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