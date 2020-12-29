Malatya’da tablet dağıtımına başlandı

Malatya’da, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarların sevkiyat ve dağıtım sürecinin 3. fazında Malatya’ya gönderilen tabletlerin dağıtımı başladı.

Beşinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıflar düzeyinde beceri temelli ve çalışma soruları, 8. Sınıflar LGS çalışma soruları kitaplarının da dağıtıldığı program ‘Öğretmenler Ortaokulunda’ gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Aydın Baruş, şu an itibariyle yaklaşık olarak 36 bin kitap ve 1930 tabletin öğrencilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen tabletlerimizin temsili dağıtımını Öğretmenler Ortaokulunda gerçekleştiriyoruz. Valilik olarak da mağdur öğrencilerimizin tabletlerini karşılamaya çalışıyor ve tablet dağıtımına devam ediyoruz. Bakanlık tarafından gönderilen bu tabletler ile gönderilen kartlar vasıtasıyla doğrudan internete bağlanarak canlı derslerinize devam edebileceksiniz. 15 Şubat’a kadar devam edecek olan uzaktan eğitime bu tabletler vasıtasıyla katılım sağlayacaksınız. Hemen ardından başlayacak olan sınav süreci dolayısıyla sizlerin ders takibi yapmanız çok önemli. Bu tabletlerin sağlanması noktasında Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan LGS destek kitaplarını da dağıtan Vali Baruş, öğrencilere sevdikleri işi yapmalarını, sevdikleri bölüm okumalarını tavsiye etti. Pandemi sürecini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Vali Baruş, LGS sınavına hazır olabilmek için derslerini dikkatle takip edip yardımcı kitaplar ile bol soru çözmeleri gerektiğini öğrencilere tavsiye etti.

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