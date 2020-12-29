Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3)

DHA

Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3)


TUTUKLANDI
Malatya'da, tartıştığı eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet Taş (40), sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleriin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-29 18:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçırıldığı iddia edilen genç kız Adıyaman’da bulundu
YEREL HABERLER Kaçırıldığı iddia edilen genç kız Adıyaman’da bulundu
Malatya'da karısını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da karısını öldüren zanlı tutuklandı
Malatya'da depremzedeler için 750 konut
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için 750 konut
Malatya’da tablet dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da tablet dağıtımına başlandı
Gürkan, "Değerlerimize sahip çıkıyoruz"
YEREL HABERLER Gürkan, "Değerlerimize sahip çıkıyoruz"
Başkan Çınar’dan MGTC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan MGTC’ye ziyaret
Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini tanıttı
YEREL HABERLER Gürkan, Malatya tarihini ve mutfak lezzetlerini ...
Sadıkoğlu, Malatya TSO’nun 2021 hedefini açıkladı “Daha çok istihdam, daha fazla üretim, yükselen ihracat”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, Malatya TSO’nun 2021 hedefini ...
Malatya'da yoğun sis
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun sis
FKA’dan 6 projeye destek
YEREL HABERLER FKA’dan 6 projeye destek
Yenİ Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor
YEREL HABERLER Yenİ Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları ...
Başkan Çınar, millet kıraathanesinde gençlerle buluştu Çınar: “Memleketine sevdalı, okuyan ve araştıran gençlerle Türkiye’mizin geleceği daha parlak olacak”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, millet kıraathanesinde gençlerle ...
Beydağı Gençlik Merkezi’nin sergisi AVM’de açıldı
YEREL HABERLER Beydağı Gençlik Merkezi’nin sergisi AVM’de açıldı
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak ...
Malatya'da kadın cinayeti Malatya'da kocası tarafından başından vurulan genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da kadın cinayeti Malatya'da kocası ...
Yabancılara Türkçe öğretimi
YEREL HABERLER Yabancılara Türkçe öğretimi
Aşı ile birlikte pandeminin yaşamdan gideceği vurgusu
YEREL HABERLER Aşı ile birlikte pandeminin yaşamdan gideceği vurgusu
Yeşilyurt'ta spor projesiyle Yeşiltepe’nin cazibesini arttırılacak Çınar: “Sosyal tesisler ve halı sahamız, Yeşiltepe’nin sosyal hayatına renklilik getirecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta spor projesiyle Yeşiltepe’nin cazibesini ...
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak ...
Malatya sabaha yoğun sis ile uyandı
YEREL HABERLER Malatya sabaha yoğun sis ile uyandı
Yeni Malatyaspor'dan protokol tribünü açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan protokol tribünü açıklaması
Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü´ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilmiştir
YEREL HABERLER Malatyaspor'dan açıklama: Protokol Tribünü´ne izinsiz ...
Akif Çelik’in anısına kütüphane
YEREL HABERLER Akif Çelik’in anısına kütüphane
İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın babalarının mezarlarında restorasyon
YEREL HABERLER İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın babalarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X