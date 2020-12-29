Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü (3)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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TUTUKLANDI

Malatya'da, tartıştığı eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet Taş (40), sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleriin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-29 18:32:49



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