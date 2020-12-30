Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 292 gram bonzai, 17 gram metamfetamin ile 188 hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-30 09:20:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.