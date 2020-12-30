Uyuşturucuya geçit yok

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da polisin yürüttüğü çalışmalarda üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakalanan 7 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 17,80 gram Metamfetamin, 292,84 gram Sentetik Kannabinoid ve 188 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili 7 şahıs yakalandı. TCK 188 maddesinden işlem yapılarak Adli Makamlara sevk edilen zanlılardan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.