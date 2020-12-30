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MTÜ’de "Sosyal Üniversite ve Yerel Yönetimler Akademisi" programı

İHA

MTÜ’de "Sosyal Üniversite ve Yerel Yönetimler Akademisi" programı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in katılımıyla Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında ‘’Sosyal Üniversite ve Yerel Yönetimler Akademisi’’ programı gerçekleştirildi. Battalgazi Meslek Yüksekokulu Yerel yönetimler Programı öğretim üyeleri tarafından organize edilen program online olarak MTÜ Youtube ve instagram hesaplarından yayınlandı.
Programda konuşma yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ’nin 2 yıllık kısa bir sürede hızlı gelişim gösterdiğini belirterek, “Gelişen ve büyüyen üniversitemizi şehrimize ve ülkemize kazandıran ve tüm çalışmalarımızı takip ederek destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Battalgazi ana kampüsümüzün gelişimi noktasında her anlamda desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, emeği geçen tüm milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karabulut, üniversite bünyesinde kuruluşunu gerçekleştirilen fakülte ve bölümler ve yürütülen sosyal faaliyetler ile Malatya’nın değerlerini her zaman ön planda tutma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleri olduğunu anlatan Karabulut, Üniversitelerin şehir ile bütünleşmesinde yerel yönetimlerin çok önemli bir rolü bulunduğunu kaydetti. Karabulut, “Öğrenciler almış oldukları eğitim ile yerel yönetimlere ve kentsel meselelere daha fazla odaklanır, hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli meselelerin iç yüzünü daha iyi kavrayabilecek bir yetkinlik ve bakış açısı kazanabilirler. Bizler de bu anlamda gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor ve bu anlamda faaliyetlerimizi yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Malatya’mıza dair sorumluluklarımız var”
“Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sizleri bugün için değil, yaşayacağınız geleceğin dünyası için hazırlayacak” diyen Karabulut, “Her alanda, her yönde, her zeminde büyüyen, gelişen bir üniversiteyiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güvenle bakıyoruz. Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığına inanıyoruz, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak, bilgiyi üretime dönüştürmek misyon ve vizyonumuzun temelidir. Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza, bölgemize ve Malatya’mıza dair sorumluluklarımız var” dedi.

“Malatya’ya ikinci bir üniversite hepimizin hayaliydi"
Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder da konuşmalarının başında, "Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kazandırılması hepimizin ortak arzusu, özlemi hatta hayaliydi. Şükürler olsun verilen bir mücadelenin sonucunda; gerek siyaseten, gerek Malatya halkının gerekse üniversite hocalarımızın vermiş olduğu çalışma ve gayret sonucu Malatya ikinci üniversitesine kavuşmuş oldu. Özellikle Sayın Aysun hocamın çaba ve gayreti adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Karabulut’un konuşmasına değinen Başkan Güder, "Aysun hocamın, 'Üniversiteler ile halkın birleşip, bütünleşmesi' cümlesi önemlidir. Önceki süreçlerde askeri kışlalar, polisin olduğu alanlar toplumdan kopuktu. Maalesef üniversiteler de belki bunlar kadar olmasa da kendi özerkliği olan yerlerdi.Fakat günümüze geldiğimizde üniversitelerin toplumla bütünleşmesi, topluma bilgi noktasında yol gösterici olması noktalarında çok güzel hizmetler yapıyorlar bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Güder, “Umut ediyoruz ki bu pandemi 2020 ile beraber tarihin derinliklerine gömülür ve orada kalır. 2021’de yerel yönetimler olarak, üniversitelerimiz olarak, ülke olarak gerçekleştirmek istediğimiz hedefleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

“Önerilere daha çok dikkat edilmesi gerekiyor”
Yakın zamanda atlatmış olduğu Covid 19 sürecine değinen Başkan Güder, “Yaklaşık 45 gün önce korona ile tanışmış oldum. Önerilere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini gördüm. Viral enfeksiyonların biliyorsunuz direnç tedavisi söz konusu değil ancak ikincil tedavilerle belki alacağınız antibiyotiklerle diğer hastalıkları baskılamak sureti ile direncinizi yükseltip bu hastalığı atlatmanız gerekiyor. Biz de doktorlarımızın söylemiş olduğu tavsiyelere uyarak kendimizi karantinada tuttuk, ilaçlarımı kullandım. Tabii bazı doktorlarımız ilaçların kullanılmaması gerektiğini söylüyor, diğer taraftan bazı hocalarımız da kesinlikle ilaçların kullanılması tavsiyesinde bulunuyor. Biz de bu önerilere uyarak ilaçlarımızı kullandık, şükürler olsun eklem ve kas ağrıları biraz hırpalasa da hastalığı çok alta düşmeden atlattık" dedi.
Başkan Güder, "Toplumun hangi kesiminin neye ihtiyacı var bunu artık ezberlemiş durumdayız. Özellikle ev kadınlarına yönelik olarak ne tür bir çalışma yapılabilir Malatya’mızda, Battalgazi’mizde diye düşündüğümüzde kooperatifin bu iş için daha uygun olduğu kanaati hasıl oldu ve kadın kooperatifimizi kurmuş olduk. Buradaki önemli amaçlarımızdan birisi ev hanımlarımız kendilerini soyutlanmış ve atıl hissetmemeleri, beceri ve hünerlerini gösterebilmelerini sağlamaktı. Bir diğer önemli nokta ise kadınların, evlerinin ekonomisine katkı sunacak olmalarıydı. Bu düşünce ile kooperatifimizi kurmuş olduk. Şu an Doğu Anadolu bölgesinde en aktif kooperatiflerden bir tanesi. Üretimlerimizin satışının gerçekleştirilmesi için şu an bine yakın tanzim noktasına ürün temin ediyoruz. Bir yönetici her kesime hitap etmeli ve bunun gereğini yapma çabası içerisindeyiz" diye konuştu.
Program da sunumu ise Battalgazi MYO Öğretim Üyesi Cumali Aydoğan yaptı.
MTÜ’de online olarak düzenlenen esöyleşi programı, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, MTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tuncay Kan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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