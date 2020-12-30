Hekimhan’da 3 bin 300 dekar alan sulanmayı bekliyor

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Malatya’nın Hekimhan İlçesinde tamamlanmayı bekleyen Karadere Göleti ile 3 bin 300 dekar alan suya kavuşacak.

Hekimhan Karadere Göleti ikmal İnşaatı ihalesi 20 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu gölet ikmal inşaatı kapsamında kalan imalatların ihalesi de 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılacak sulama şebekesi 2021 yılında tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedefleniyor.

Karadere Göleti, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 39 metre yüksekliğinde inşa edilmiş olup, gölette depolanacak 1 milyon 950 bin metreküp su ile 3 bin300 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

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