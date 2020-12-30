Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

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Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında “TürkiyeABD İlişkileri” ele alındı.

Çevrim içi seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Ağır`ın yanı sıra akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek başkanlığında düzenlenen seminerde, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ticari ilişkiler konuşuldu ve Türkiye`nin dış politika anlayışı üzerine değerlendirilmeler yapıldı.

Programın sonunda, Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek katılımcıların sorularını cevapladı.

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