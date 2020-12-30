Derebeyleri’nden "2021’de de yanındayız" mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri Başkanı Ender kaya, yaptığı açıklamada, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da da takımlarının yanında olacaklarını belirterek, "Biz Derebeyleri olarak 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da takımımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaya, 2020 yılında kötü hadiseler yaşandığını hatırlatarak, "2020 yılını geride bırakıp 2021 yılına geçtiğimiz gibi sene içerisinde yaşadığımız sıkıntıları ve hüzün dolu bir sezonu da umarız ki geride bırakırız. Bütün Dünyanın ve Ülkemizin musallat olan pandemi sürecine ekstra olarak Malatya ve Elazığ olarak büyük bir deprem yaşadık. Depremin yaralarını şehir olarak sarmaya çalışırken üstüne birde sevdalısı olduğumuz takımın zorlu bir süreçten geçmesi ve hiçbir taraftarın isteyemediği küme düşme olayı o kadar sıkıntıyla boğuşan bizleri tamamıyla yıktı geçti. Takımımızın yaşadığı sıkıntılı süreçte biz taraftar olarak pandemi tedbirleri kapsamında sevdamızdan mahrum olsak da şehri ve şehrin mülki amirlerini birlik ve beraberlik içerisinde tutmak için birçok sosyal proje gerçekleştirdik. Malatyaspor Taraftarlar Derneği (Derebeyleri) alt grupları olan Üniversite, ilçe ve Lise teşkilatlarımız ile birlikte 2020 yılını tamamen sosyal projelere ayırdık. Amaç olarak sezon başında yayınladığımız manifestomuz da dediğimiz gibi halkın ve memleketin benimseyeceği bir tribün olmak adına Huzur evi ve Sevgi evleri ziyaretleri gerçekleştirdik. İnönü Üniversitesi ile ortaklaşa ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımlarında bulunduk. Daha sonra siyasi hiçbir görüş ayrılığı gözetmeksizin kurum ziyaretleri ile şehrin ortak ve en büyük paydası Malatyaspor’a olan ayrılık rüzgârını hafifletmeye çalıştık. Bunu da takımımızın şuan ki içerisinde bulunduğu birlik ve beraberlik ortamı ile gerçekleştirdiğimizin kanısındayız" dedi.

“Kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz”

Ender Kaya son olarak yeni yıl temennisinde bulunarak, “Yeni yılın bütün dünya insanlarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Malatya futbolu içinde yeni yılda daha çok özgüven ve tutku ile sevdamızı haykırmak adına projelerimize devam edip şehrin futbolunun gelişimi için elimizden geleni yapmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.