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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nden model olacak uygulama

İHA

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nden model olacak uygulama

Malatya’da önemli projeleri hayata geçiren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik yapacağı örnek uygulama ile bir ilke daha imza atacak.
2019 yılında 65 asil ve 300’ün üzerinde gönüllü üyesi ile iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak amacıyla kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Türkiye çapında bir ilke daha imza atacak. Fahri Başkanlığını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder’in yürüttüğü Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretici kadınlara yönelik hayata geçirilen projelerin yanı sıra özel gereksinimli bireylere ve ailelerine de yönelik bir çalışmanın startını vermeye hazırlanıyor. Gerçekleştirilecek olan çalışma ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nde satışa sunulacak.

"Özel gereksinimli bireyler ile pasta yaptı"
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ile birlikte Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir araya gelerek, onlara destek oldu. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Yıldız Güder, daha sonra özel gereksinimli bireyler ile birlikte Uygulama evinde pasta ve börek yaptı. Yapılan pastaları ikram etmeyi ihmal etmeyen Başkan Yıldız Güder, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak her daim özel gereksinimli bireyler ve ailelerin yanında olduklarının altını çizdi.

“Örnek bir karar alındı”
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin örnek uygulamaya imza attıklarını belirten AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin Fahri Başkanı Yıldız Güder ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile beraber özel gereksinimli bireyler ve anneleri ile birlikte bir araya geldik. Özel gereksinimli çocuklarımızın ve bireylerimizin anneleri gerçekten çok güzel ürünler yapmışlar. Annelerimizin özel gereksinimli çocuklarının olması nedeniyle bir işte çalışma ihtimalleri çok güç olduğu için Başkanımız Yıldız Güder’in önerileriyle Kadın Kooperatifinde, onların yaptığı ürünlerin satışının yapılma yönünde bir karar aldılar. Bu anlamda desteklerinden dolayı da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu uygulamayı yürekten destekliyoruz”
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin çok yönlü çalışmalara imza attığını vurgulayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendinin misafiriyiz. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi çok yönlü çalışmalar ortaya koyuyor. Bugün de burada özel gereksinimli bireylerimize ve annelerine yönelik bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu uygulama ile özel gereksinimli bireylerin ve annelerinin ekonomiye katkı sağlamaları bizi de gururlandırıyor. Bu anlamda bu imkanı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve kıymetli eşi Yıldız Güder’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizde bu uygulamayı yürekten destekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Kooperatifimizin kapısını açıyoruz”
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak, "Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin" sloganıyla hareket ettiklerinin altını çizen Fahri Başkan Yıldız Güder, “Bizler bugün Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak ilçemizin en güzide merkezlerinden olan Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ettik. Özel gereksinimli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik ne tür çalışmalar yapabiliriz? bunun istişaresini yapmak ve onlara destek olmak amacıyla bir araya geldik. Özel gereksinimli kardeşlerimizin spor, sanat, eğitim, siyaset ve iş dünyası dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktalar. Kardeşlerimizin zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar, bizleri de mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizler her konuda özel gereksinimli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizin toplumla bütünleştirmek, güzel işlere teşvik etmek, onların sorunlarını çözmek ve onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki engelleri hep birlikte aşmalıyız. Kooperatifimizin kapısını özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine açıyoruz. Bizler Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi olarak özel gereksinimli kardeşlerimizin ve ailelerinin ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirme adına bir karar aldık ve bundan sonraki süreçte kardeşlerimizin üretmiş oldukları ürünleri gerek Kadın Kooperatifimizde gerekse de yaz aylarında tekrar açacağımız Hanımeli Pazarımızda satışını gerçekleştireceğiz. Bizler hem özel gereksinimli bireylerimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de onlara katkı sunmak amacıyla bu büyük adımı atacağız. İstiyoruz ki tüm vatandaşlarımız böyle bir projeye destek olsunlar. Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin” diye konuştu.

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