Sadıkoğlu’ndan esnaf ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye gündemine gelen “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası kapsamında esnaflar ziyaret edildi. Kampanya kapsamında Fuzuli Caddesinde esnafları ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Hemşerilerimizi yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisi devam eden korona virüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Alınan tedbirlere rağmen korona virüs özellikle küçük esnafı derinden sarstı. MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fuzuli Caddesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi. Sadıkoğlu burada yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu arkadaşlarımızla esnaflarımız ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımız gerçekten sıkıntı yaşadığını içinde olduğumuz için biliyoruz. Bu süreci birlikte atlatma adına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir duyarlılık gösterip esnafın yanında olabilmesi için, Malatyalı hemşerilerimize bir çağrıda bulunuyoruz. Yerel esnaftan alış veriş yapınız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, “Değerli esnaflarımız bu kampanyayı sahiplenmesi bu güçlü bir şekilde haykırmaları ve camlarına yazılarla asması ve sahiplenme lerinden dolayı buradan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bu duyarlılığına bizler şahit oluyoruz. Ulusal markalar yerine yerel esnaftan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu bizim için kıymetli bir bakış açısı. Çünkü internetten yapılan alışveriş, ulusal firmalardan yapılan alışveriş, kaynağı belirsiz ülkelere veya farklı bir yerlere gidebilir. Malatya’mızın 40 yıldır esnaflığını yapan komşusunu bir şekilde yalnız bırakmayan yeri geldiği zaman borç veren ve taziyesinde düğününde olan esnafımızı sahiplenmeleri ve buralardan alış veriş yapmaları önemlidir. Pandemi sürecinde yerel esnafımızı kaybetmemeliyiz. Daha uzun sürece bizlerle beraber olabilmeleri için, hemşerilerimizin bu duyarlılığına ihtiyaç duyuyoruz. Hemşerilerimize vermiş oldukları destek ve duyarlılıktan dolayı da buradan teşekkür ediyorum. Buradan esnaflarımız da Malatyalı hemşerilerimize uygun kampanyalarla fiyat indirimleriyle destek verip burada yerel alışverişin önü açmalarını buradan ifade etmek istiyorum. Hep birlikte kenetleneceğiz ve birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

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