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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş’tan yılbaşı uyarısı

İHA

Vali Baruş’tan yılbaşı uyarısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid19 vaka ve hasta sayısında il genelinde önemli oranlarda azalma görüldüğünü belirterek, “Lütfen, yılbaşında aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri yapmayalım. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım” dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadelede alınan tedbirlere uymada gösterdiğiniz hassasiyet sonucunda Covid19 vaka ve hasta sayısı ilimiz genelinde önemli oranlarda azalma gösterdi. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edelim. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınması salgının yayılımım artırmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Baruş, “Lütfen, yılbaşında aile, komşu ve arkadaş ziyaretleri yapmayalım. Hastalığın tekrar bizi esir almasına, yakınlarımızın hastaneye düşmesine ve sevdiklerimizin hayatını kaybetmesine müsaade etmeyelim. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayalım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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