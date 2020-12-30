Gürkan’dan yeni yıl mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2021 yılının Türkiye’ye, milletimize ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan, “Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2021 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için yaşadığımız salgının sona erdiği bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni bir yılı karşılarken geride bıraktığımız 2020 yılının daha başında 24 Ocak Depremi ile sarsıldık. Depremin yaralarını sarmaya başladığımız bir dönemde bu kez de ülkemiz ve tüm dünyayı etkisine alan Covid 19 salgınının etkisine girdik. Yine bu süreç içerisinde ülkemizin birçok ilinde deprem ve sel felaketleri yaşadık. Ama Allah’a şükürler olsun ki ülke olarak birlik ve beraberlik şuuru içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelmeyi başardık. Şu anda etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz salgınla da ancak birlikte mücadele ederek başa çıkabiliriz. 2020 yılı içerisinde başta Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler olarak bizler her türlü tedbiri alarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduk. Ancak, salgın yılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde yine etkili olmaya başladı. Bu nedenle tüm halkımızdan beklentimiz maske, Mesafe ve hijyene azami derecede dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleridir. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok sıkıntılı sürecin yaşandığı 2020 yılında çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Yatırım ve hizmetlerimizi gece gündüz demeden biran önce halkımızın hizmetine sunmak için yoğun gayret gösterdik. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşerilerimizden aldığımız destekle, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çalışmalarımızı 2021 yılında da aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, 2021 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum” dedi.

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