Malatya’da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak’ta başlayacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu daha önce aldığı karar ile Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, trambüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronikakıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 20 Kasım 2020 tarihinde başlaması karar alınmış, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ikinci bir karar alınıncaya kadar ertelenmişti. Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının 19 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanmasına ve 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyahat kartlarının kişiselleştirilmesi ve HES kodu tanımlama işlemlerini tamamlamayanların elektronik, akıllı seyahat kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.