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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya 774 kamera ile izleniyor

İHA

Malatya 774 kamera ile izleniyor

Malatya’da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kanalıyla 774 kamera ile izleniyor.
İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantısı yapıldı. Valilik Salonunda yapılan toplantıya, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Göç Müdürü Cihat Gezen, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, 112 Müdür Vekili Murat Tunç ve Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu katıldı. Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla kurulan GAMER’in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında sunum yapıldı. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç tarafından GAMER’in oluşum yapısı ve işleyişi ile 01 Ocak 2020 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı Merkez GAMER’e bildirilen olay istatistiği hakkında detaylı bilgi verildi. Kılıç, GAMER İzleme Merkezinde, il merkezinde 556 olmak üzere ilçelerle birlikte 774 kamera ile merkez ve ilçelerinin 24 saat izlendiğini ayrıca 13 adet Plaka Tanıma Sisteminin de hizmet verdiğini belirtti. Toplantı sonunda Vali Aydın Baruş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin AFAD İl Müdürlüğü binasındaki yerinde hizmet sunduğunu ifade edip, yapılacak yeni düzenlemelerle 2021 yılında daha faal olarak hizmet vereceğini bildirdi. Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan GAMER hakkında özetle bilgi aktaran Baruş, GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanacağını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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