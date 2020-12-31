Sadıkoğlu’ndan yeni yıl mesajı Sadıkoğlu: “2021’de tüm olumsuzlukları birlikte aşacağız”

MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2020 pandemiyle, depremle ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. 2021’in tüm olumsuzlukları birlik ve beraberlik duygusuyla hep birlikte aşacağımız bir yıl olacağını umut ediyoruz” dedi.



Başkan Sadıkoğlu mesajında, “Birçok alanda ciddi sınavlar verdiğimiz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Hiç şüphesiz 2020’ye pandemi damgasını vurdu. İlk günlerde sadece bir sağlık sorunu gibi görünen korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve sağlıkla birlikte ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi. 2020 yılının ilk günlerinde Malatya ve Elazığ’da meydana gelen deprem de hem fiziki anlamda hem de ekonomik anlamda hasarlar doğurdu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, pandemi ve depremle sarsılan kent ekonomisi adına attığımız adımlarla ticaretin ve üretimin en az hasarla yılı kapatmasını sağlamaya çalıştık.

Hayata geçirilecek olan yeni reformlarla birlikte iş dünyası olarak, daha çok üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve istihdama daha fazla katkı vermek bilinciyle canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile, bu zor günlerde üretmeye devam eden sanayicilerimize ve ayakta kalma savaşı veren ticaret erbaplarımıza teşekkür ediyorum. Başta hemşerilerimiz olmak üzere üyelerimizin yeni yılını tebrik ediyor, ilimizde ve ülkemizde birlik, beraberlik ve sağlıklı günlerin hakim olduğu yeni bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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