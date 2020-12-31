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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzur uygulamasında arananlar yakalandı

İHA

Huzur uygulamasında arananlar yakalandı

Malatya’da polisin yaptığı huzur uygulamasında aranan 5 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 112 ekip 493 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 4 bin 948 şahıs sorgulandı. Aranması olan 5 şahıs yakalandı. 23 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 şahsa maske takmamaktan, 5 şahsa yoklama kaçağı olmasından dolayı idari işlem yapıldı.
1910 araç kontrol edildi. 220 araca cezai işlem uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. 125 işyeri denetlendi.
Yapılan uygulamalarda 1 adet havalı tabanca ve 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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