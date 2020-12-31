Huzur uygulamasında arananlar yakalandı

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Malatya’da polisin yaptığı huzur uygulamasında aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 112 ekip 493 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 4 bin 948 şahıs sorgulandı. Aranması olan 5 şahıs yakalandı. 23 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 şahsa maske takmamaktan, 5 şahsa yoklama kaçağı olmasından dolayı idari işlem yapıldı.

1910 araç kontrol edildi. 220 araca cezai işlem uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. 125 işyeri denetlendi.

Yapılan uygulamalarda 1 adet havalı tabanca ve 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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