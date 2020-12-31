Esenlik'ten sosyal yardım vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenlik'ten sosyal yardım vurgusu

İHA

Esenlik'ten sosyal yardım vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş, 2020’de yaptığı sosyal yardımları, 2021’de de sürdürüleceğini açıkladı.
Esenlik A.Ş tarafından yeni yıl nedeniyle yapılan açıklamada, “2020 yılı bizlere birçok sıkıntılar yaşattı. Dünya hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya kaldı. Depremler. Doğal Afetler. Dünya insanlığı, hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya kaldı. Gün, birlik günüdür diyerek, hemen hazırlıklara başladık. Malatya Valiliğimizin koordinesinde AFAD, Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızla birlikte tüm ekiplerimiz sahaya indiler. Kimya Fabrikamızın üretim kapasitesini arttırdık. Evde Hayat, Esenlik’te hizmet var diyerek “Sanal Market” ile müşterilerimizin taleplerini karşıladık” ifadelerine yer verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde “Berber ve Kuaförlere” gıda paketi yardımı yaptıklarının bildirildiği açıklamada, “65 yaş, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın sosyal entegrasyon projesi bünyesinde ilk etapta 1 milyon TL değerinde yaklaşık 3 bin gıda paketini esnafımıza teslim ettik.
Epilepsi hastası minik Efe’nin bağlı bulunduğu makinenin sürekli çalışması için jeneratörünü teslim ettik. Her zaman mazlumun yanında olduk. Hemşerilerimiz için ne gerekiyorsa ilk koşan biz olduk. Malatya’da kazandığımızı, Malatya için harcıyoruz. Ve sizlerin desteğiyle de her zaman büyümeye devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz.30 yıldır tükenmek bilmeyen enerjimiz ile Malatya ve Malatya halkının her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; Malatyalı hemşehrilerimizin ve şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz tüm mesai arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzur uygulamasında arananlar yakalandı
YEREL HABERLER Huzur uygulamasında arananlar yakalandı
Sadıkoğlu’ndan yeni yıl mesajı Sadıkoğlu: “2021’de tüm olumsuzlukları birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan yeni yıl mesajı Sadıkoğlu: “2021’de ...
Yeşilyurt’ta hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği birleşti Çınar: “Gönül belediyeciliğimizi, tevazu, samimiyet ve gayretle sürdürmekteyiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta hizmet belediyeciliği ile gönül ...
Malatya 774 kamera ile izleniyor
YEREL HABERLER Malatya 774 kamera ile izleniyor
Peynir bidonunda esrar sevkiyatına darbe
YEREL HABERLER Peynir bidonunda esrar sevkiyatına darbe
Malatya’da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak’ta başlayacak
YEREL HABERLER Malatya’da otobüslerde HES uygulaması 20 Ocak’ta ...
Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar ...
Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı
Gürkan’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan yeni yıl mesajı
Malatya'da UMKE toplantısı
YEREL HABERLER Malatya'da UMKE toplantısı
Vali Baruş’tan yılbaşı uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan yılbaşı uyarısı
Cengiz’den alt yapıya önem
YEREL HABERLER Cengiz’den alt yapıya önem
Güder’den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Güder’den yeni yıl mesajı
Sadıkoğlu’ndan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan esnaf ziyareti
Gürkan, yardım tırlarının uğurlama törenine katıldı
YEREL HABERLER Gürkan, yardım tırlarının uğurlama törenine katıldı
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nden model olacak uygulama
YEREL HABERLER Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nden model ...
Yeni Malatyaspor’da futbolcuların alacakları ödenmeye başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da futbolcuların alacakları ödenmeye ...
Derebeyleri’nden "2021’de de yanındayız" mesajı
YEREL HABERLER Derebeyleri’nden "2021’de de yanındayız" mesajı
Mehmet Çınar’dan yeni yıl mesajı Çınar: “Yeşilyurt’umuzu örnek ve marka yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Mehmet Çınar’dan yeni yıl mesajı Çınar: ...
Fabrika gibi okul
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul
Malatya’da nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldı
Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu
YEREL HABERLER Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu
Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret
YEREL HABERLER Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret
Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu, öldürdüm
YEREL HABERLER Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu, öldürdüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X