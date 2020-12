Güder'den 2021'de daha çok yatırım vurgusu

Malatya Battalgazi Belediyesi, 24 Ocak depremi ve Covid19 salgınına rağmen her alanda gerçekleştirdikleri projelerle birlikte 2021’den daha umutlu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vizyon projelerinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de en etkin ve verimli şekilde icra ettiklerini belirterek, “Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 31 Mart’tan sonra milletten aldığı güç ile Battalgazi’nin ŞehrülEmini olan Belediye Başkanı Osman Güder, hayata geçirdiği vizyonel projelerle ilçeyi yepyeni bir çehreye kavuşturuyor. Çalışmalarını ilk günkü heyecan ve hizmet aşkıyla sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2020 yılında yaşadığımız deprem ve Covid19 salgınına rağmen yatırım ve hizmetlerinde dur durak bilmedi. Daha yaşanabilir bir Battalgazi için bütüncül projeleri tek tek hayata geçirerek, vatandaşın büyük takdirini toplayan Başkan Güder, Derme Deresi Islah’ından Çınar Park Rekreasyon Projesi’ne, İmar probleminden Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesine, Battalgazi’nin yeni yüzü Gelincik Tepesi projesinden gençlik yatırımlarına, Villa Kent Projesinden Makine Park Projesine, Yıldıztepe Rekreasyon Projesinden kadın üreticilerin aktif olarak üretimde olmasına kadar birçok vizyonel projenin startını vermesinin yanı sıra, gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde icra etmeyi başardı.



“İmar sorununa neşter vuruldu”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’nin kangrenleşmiş imar sorununa neşter vurdu. Toplam 8 bin 300 hektarlık imar planı bulunan ilçede çözülmeyi bekleyen 2 bin 455 hektarlık kısmın çalışması yapıldı ve 2 bin 363 hektarlık kısmın çalışmaları tamamlandı. Hanımın ÇiftliğiOrduzu mahallesinde bin 600 hektar, Tandoğan mahallesinde 42 hektar, Yıldıztepe Mahallesinde 46 hektar, Bulgurlu mahallesinde 500 hektar, Arslantepe Koruma amaçlı imar planı uygulamasında 75 hektar, Eskimalatya koruma amaçlı imar planı revizyonunda 150 hektar, Şehit Fevzi mahallesinde kentsel dönüşüm için 10 hektar, Gelincik Tepesi imar planında 32 hektarlık kısmın çalışmalarını yaptıran Başkan Güder, ilçenin imar sorununu çözüme kavuşturdu.



150 milyonluk yatırım ilçeyle buluştu

Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 1,5 yıllık zaman zarfı içinde ilçede asfaltlanmadık yol bırakmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in 2019 yılında başlattığı asfalt seferberliğinde ilçeye yol yapım onarım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 150 milyonluk dev yatırım ilçeyle buluşturuldu. Battalgazi Belediyesi olarak 2023 yılına kadar asfaltsız yolumuz kalmayacak dedik ve 60 km yeni imar yolu açarak, 100 km sıcak asfalt serimi, 180 km sathi kaplama, 250 km temel alt temel çalışması ve yürütülen diğer yol çalışmaları, 2021 yılında da aralık devam edecek.



“Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır”

‘Gençliğine sahip çıkan geleceğine sahip çıkar’ sloganıyla hareket eden Başkan Güder, Sosyal, Kültürel ve Gençlik yatırımları kapsamında, 25 milyonluk dev yatırımı Battalgazi’ye kazandırıyor. Gençlerin boş zamanlarını daha kaliteli ve keyifli geçirmeleri için Hanımın Çiftliği mahallesinde yapımı tamamlanan ve Orduzu mahallesinde temel kazısı yapılan 2 adet Gençlik Merkezi, Selçuklu Mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi, Hanımın Çiftliği Mahallesi ve Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Futbol sahası ve Basketbol sahası ile gençler spora doyacak. Temmuz ayında protokolleri imzalanan tesislerin yapımına ise 2021 yılında yapılacak ihalelerin ardından başlanılacak.



Battalgazi Belediyesi, araç filosunu büyüttü

Battalgazi Belediyesi, ilçenin temizlik hizmetlerine katkı sunmak üzere toplam 50 adet çöp kamyonu ile vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet etmek için 25 adet binek araç satın alarak, araç filosunu genişletti. 25 Milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturan Başkan Güder, bu uygulama ile kiralık araç hizmetine de son vererek, belediye bütçesini güçlendirdi. ‘Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız’ diyen Başkan Güder, Battalgazi’nin temizlik hizmetlerinde birçok şehre örnek olduğunu da belirtti.



Mevcut projenin 10 katı büyüklüğünde olacak

Güder, “Eşsiz, kültürel ve doğal güzellikleri ile görülmeyi ve bilinmeyi hak eden Battalgazi’de 2019 yılında çalışmalarına başlanılan ve Battalgazi’ye ve Malatya’mıza kazandırılan Orduzu Galip Demirel Çınar Park projesinin devamı olacak Çınar Park Rekreasyon Alanı Projesi, yaklaşık 40 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Mevcut Çınar Park projesinin 10 katı büyüklüğünde olan bu projenin tamamlanması ile birlikte, kentin en büyük aktif yeşil alanlarından birisi Battalgazi’de olacak” ifadelerini kullandı.

“Daha yaşanabilir Battalgazi’nin temelleri atılıyor”

İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi’nin Islah projesini Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri ortaklaşa gerçekleştirildiğine dikkat çeken Güder, “ Toplam 9 kilometrelik alanı kapsayan ve etaplar halinde yapılması planlanan Derme Deresi Islah Projesi’nin rehabilite çalışması ile Battalgazi ilçesi nefes alacak. Birinci etap çalışması 13 milyon maliyeti ile daha modern ve daha yaşanabilir bir Battalgazi’nin temelleri atılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.



“Battalgazi’den bölgeye örnek vizyon projesi”

İnsanı ve tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmalarına devam eden Güder, “Malatya'nın ve ilçenin marka değerini yükseltecek bir projenin daha adımını attı. Yıldıztepe bölgesinde yapılması planlanan ve içerisinde ise Seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı Yıldıztepe Rekreasyon Projesi, tamamlanması durumunda Battalgazi'nin turizm potansiyelini yükseltecek ve ilçenin güzelliklerine güzellik katacak. Malatya'daki bütün anten vericilerinin de bir merkezde toparlanması hedeflenen bu büyük proje, bölgede ilk olma özelliği gösteriyor” dedi.



“Tandoğan Mahallesine 5 milyonluk tesis”

Battalgazi Belediyesi tarafından Haziran ayında Tandoğan mahallesinde temeli atılan ve 4 bin metrekarelik açık alanda 550 metrekarelik restoran bölümüyle aynı anda 500 kişiye kadar hizmet verecek olan Yeşilçam Sosyal Tesisi’nin 2021 yılında ilçeye hizmet vereceğine dikkat çeken Güder, “5 milyon maliyetli içerisinde ise restoran, çocuk oyun alanları, oturma alanları, süs havuzu, yürüyüş alanları ve yeşil alanların yer alacağı bu tesis, gelişen ve büyüyen Yeşilçam caddesinin değerine değer katacak ve 2021 yılında hizmete açılacak” ifadelerine yer verdi.



“Okuyan Battalgazi’ye 2 katlı semt kütüphanesi”

Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. Merkez Beydağı Mahallemizde ‘Battalgazi Semt Kütüphanesi’ projemizin temel kazısı yapıldı. İçerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeteryasına, mescitlere, baybayan ve engelli lavaboları bulunan Semt kütüphanesi, Covid19 sebebiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri de yeni normale uygun olarak dizayn edilecek. 2 milyon maliyetli 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan 2 katlı modern kütüphane, 2021 yılının Haziran ayında ilçenin hizmetine sunulacak” diyerek, kentsel dönüşüm hakkında da, “Her fırsatta, ‘Kentsel Dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur’ şeklinde konuştu. Güder, ilçede yıllardır yapılamayan kentsel dönüşüm çalışmasının düğmesine bastı. 24 Ocak depreminden sonra ağır hasar alan Battalgazi’de yer alan Şehit Fevzi Mahallesi’nin 110 dönümlük kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Battalgazi’deki dönüşümün ilk olarak Şehit Fevzi Mahallesi’nde başlayacağını belirten Başkan Güder, dönüşümün devam edeceğini de belirtti.



“Villa kent projesi ilçenin çehresini değiştirecek”

Bölgenin gelişiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için kolları sıvayan Güder, Beydağı’nın eteklerine kazandıracağı ‘Villa Kent’ projesi ile milyonluk yatırımı ilçeye kazandıracak. Battalgazi’yi dar makastan kurtaracak projeden elde edilecek gelir ile Belediyenin bütçesini güçlendirmeyi planlayan Başkan Güder, ilçede yeni alt merkezler oluşturarak, ilçenin çehresini yeniden şekillendirecek.



“Depremzede aileleri mağdur edilmedi”

24 Ocak Elazığ merkezli depremin ardından depremden etkilenen ilçelerin başında Battalgazi gelirken Güder, evleri ağır hasar gören depremzede ailelerinin mağdur olmaması için önemli adımlar attı. Gelincik Tepesi’nde 585 milyon 886 bin maliyetli bin 553 konut başta olmak üzere Eskimalatya’da YIBO’nun yan kısmında 160 milyon 500 bin maliyetli 472 adet konut, 100 adet köy tipi evleri ilçeye kazandırılmasına vesile olan Başkan Güder, depremzede ailelerinin her daim yanında oldu.



Makine parkı ile çiftçilere ekipman desteği

Tarım ve kırsal kalkınmaya büyük önem veren ve çiftçinin ve üreticinin yanında olan Battalgazi Belediyesi, ‘Çiftçimizin Mutluluğu Bizim Mutluluğumuzdur’ anlayışı ile ilçedeki çiftçiler için 2 milyon 500 bin maliyetli Battalgazi Makine Parkı projesi ile bir ilke imza atıyor. Tarım ile uğraşan çiftçilere vereceği ekipman desteği ile üretime güçlendirmeyi hedefleyen Battalgazi Belediyesi, projeyi 2021 yılında hayata geçiriyor.



40 bin aileye hayır çarşısı’ndan yararlandı

Veren elin alan eli görmediği Hayır Çarşısı aracılığı ile 24 Ocak depremi ve tüm dünyanı etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinde ihtiyaç sahibi 40 bin aileye yardımda bulunan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, bu zorlu süreçte gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde ortaya koydu. İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim, temizlik ve hijyen seti gibi ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Güder, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla en başarılı başkan sıralamasında kendine yer buldu.



“İlçedeki kadınlarımız ile üretimi güçlendiriyoruz”

Güder, “Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi, Güçlü Toplum anlayışı ile kadınların da iş hayatında yer alması ve istihdamı arttırmak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, 65 asil 300 gönüllü kadınla birlikte üretimi güçlendiriyor. ‘Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım’ sloganıyla hareket eden Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, her geçen güç büyüyerek yoluna emin adımlarla ilerliyor” dedi.



Covid19 salgını ile etkin mücadele

Türkiye’de ilk Covid19 vakasına rastlanılmasının ardından tedbirlerini üst seviyede tutan ve bugüne kadar 1 milyon adet maskenin dağıtımı yapan Battalgazi Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında düzenli periyotlarla 5 bin 950 alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek, verdiği etkin mücadele ile bölgedeki birçok belediyeye örnek oldu. Pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla en başarılı başkan unvanını alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla oluşturulan özel ekipler, ilçedeki tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, tüm kamu binaları, aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları, taksi durakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, Şire Pazarı, benzin istasyonları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, cem evleri, kasap pazarı, sebze hali, esnaf dükkanları, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, otobüs durakları ve noter binalarında periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. 1 milyon adet maskenin dağıtımı yapan Battalgazi Belediyesi’nin bu mücadelesi büyük takdir topladı.



“İlk günkü heyecan ve aşkla hizmetlerimizi sürdürüyoruz”

Güder,” 2021 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Battalgazi’nin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hizmetlerini ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Güder, “Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2020 yılını geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2021 yılına giriyoruz. Rabbim'den, 2021 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına geceligündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyduk. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla vatandaşlarımızın çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İlçemizin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz üzere yaşadığımız deprem ve pandemi, tüm dünyanı etkilediği gibi bizimde hizmetlerimizi aksattı ama biz durmadık. İlk gün ki aşkla hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederek, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran bu ilçeyi, geleceğe taşımak bizim görevimizdir. Hem insanı hem tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için milletimize yakışacak hizmetleri yapmak adına gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

