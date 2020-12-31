Derebeyleri Taraftarlar Derneği’ne anlamlı ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen ve İkinci Başkan Ahmet yalınkılıç, Derebeyleri Taraftarlar Derneği’ni ziyaret ederek, derneğin sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Ziyarete Dernek Başkanı Ender kaya ile tribün liderleri ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Ender Kaya, “Malatyaspor’a ve Malatya’nın sporuna büyük katkılar sunmuş iki değerli ismi derneğimizde ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Malatyamız her anlamda bir spor kentidir. Mahmut Cücemen ile Ahmet Yalınkılıç ağabeylerimiz Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının başında güzel işlere imza atmaktalar. Kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum. İnşallah bu sezon istikrarlı başarılarını sürdürürler de isimlerini Efeler Ligi’ne yazarlar” diye konuştu.

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