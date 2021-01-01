Ankara- Malatya uçağı, Elazığ'a zorunlu iniş yaptı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ANKARAMalatya seferini yapan Anadolujet'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a zorunlu iniş yaptı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 22:55'te havalanan ve 00.00 sıralarından Malatya Erhaç Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaklaşık 20 dakika tur atan uçak, kuleyle yapılan konuşmaların ardından Elazığ'a yönlendirildi. Uçak, Elazığ Havalimanı'na sorunsuz indi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-01 01:16:52



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