Malatya'da jandarma ekipleri denetim yaparak yeni yıl girdi

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Malatya'da jandarma ekipleri kentteki kontrol noktalarında denetim yaparak yeni yıla girdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktalarında yapılan denetimlerde araç sürücülerinin izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi.

Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı denetimlerde sürücülerin yeni yılı kutlandı.

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