Türk Mitolojisi karakterleri sanal sergide

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Malatya İnönü Üniversitesi Arş. Gör. Eray Kıvrak, yanlış tasvir edilen Türk Mitolojisi karakterlerini yeniden tasarlayarak sanal sergiyi sanatseverlerin ziyaretine sundu.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Arş. Gör. Eray Kıvrak, yüksek lisans bitirme sergisi olarak hazırladığı “Türk Mitolojisi Karakterleri Dijital İllüstrasyon Sergisi”, sanal ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Arş. Gör. Eray Kıvrak, çalışması hakkında yaptığı açıklamada, yüksek lisans tezi içerisinde bulunan uygulamalarda ilk olarak Türk mitolojisindeki karakterlerin analizinin yapıldığını ifade etti.

Kıvrak, yaptığı araştırmalar sonucunda yazılı kaynaklarda belirtilen mitolojik karakterler ile internette bulunan karakterleri karşılaştırdığını ve yanlış tasvir edilen karakterleri yeniden tasarladığını söyledi.

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