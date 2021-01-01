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Kendi sınıfında dünyanın en uzun 4'üncü köprüsü olan 'Yeni Kömürhan Köprüsü' yarın açılıyor

DHA

Kendi sınıfında dünyanın en uzun 4'üncü köprüsü olan 'Yeni Kömürhan Köprüsü' yarın açılıyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü yarın açılacak. Kendi sınıfında dünyanın en uzun 4'üncü köprüsü olan eni Kömürhan Köprüsü'nün açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan MalatyaElazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelindeki çalışmalar tamamlandı. Bölgedeki 16 il için geçiş noktası olan köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir konuma sahip. Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli'nin de beton kaplaması dahil yapımı tamamlandı. 'Özel teknolojik köprü' sınıfındaki köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak.
Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün iki yakasında, iş makinelerine Türk bayrağı asıldı. Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin, bağlantı yolları ve ikincil işleri de bitti.
DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA 
Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Yeni Kömürhan Köprüsü, tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi sınıfında 4'üncü uzun köprü. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş oldu. İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre. 
Köprünün açılışı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-01 13:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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