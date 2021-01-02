16 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderildi

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından 6 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından geleneksel olarak Malatya Park AVM’ de düzenlenen ‘Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’ ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üç gün süren sergide, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dolayı online eğitime ulaşmada güçlük çeken öğrencilere destek vermek adına EBA uyumlu tabletler proje kapsamında 6 aileye daha verildi. Böylelikle toplamda 16 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderilmiş oldu. Beydağı Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Tabletini getir hediyeni götür projesine destek veren vatandaşlarımıza atölyelerimizde üretilen hakiki deri çanta, ajanda veya cüzdan hediye edilecektir. Toplanan laptoplar tutanakla gençlerimize hediye edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.