Malatya’da tır yan yattı: 1 ölü

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kelhalil mevkiinde meydana gelen kazada Erhan O. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, Erhan O.’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.