Malatya’da otodan hırsızlığa 2 tutuklama

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Malatya’da otodan hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir araçtan 4 adet hoparlör, 1 adet oto teybi, amfi ve kolon aksesuarı, 70 metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelileri olarak belirledikleri 2 kişiyi çaldıkları malzemeler ile yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin sahibine teslim edildiği olayda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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