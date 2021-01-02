Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Erhan Okçu (30) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde MalatyaAdıyaman yolu Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Erhan Okçu yönetimindeki 31 AFA 152 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Okçu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Erhan Okçu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-02 17:36:18
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