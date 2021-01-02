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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ilişkin açıklama

İHA

Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ilişkin açıklama

Malatya Valiliği, cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun koruma altına alındığını, Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun 'istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği'nin belirtildiğini ve soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.
Malatya Valiliğinden, 2 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından "Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır. Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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