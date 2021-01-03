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Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: Tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık

DHA

Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: Tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık


Taha AYHAN/MALATYA-ANKARA, (DHA)MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, zihinsel engelli Emine G.'ye (16) sosyal medyada, tecavüz edildiği iddiası paylaşımlarının üzerine Malatya Valiliği'nin herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği duyurusu yapılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Emine G.'nin ivedi olarak devlet koruması altına alındığını açıkladı.
Olay, 25 Aralık 2020'de Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Emine G.'nin birçok kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla karakola başvuruldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve Emine G.'nin, isimlerini verdiği 3 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesi alınan 3 kişi, bir bulguya rastlanmaması üzerine serbest bırakıldı. 
MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Sosyal medyada 'Emine G.'nin tecavüzcüleri bulunsun' diye paylaşımlar yapılması üzerine Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açılmada, şöyle denildi:
"02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya ili Arguvan İlçesi 'Narmikan Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna' dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır. Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup, soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir."
BAKAN SOYLU: TECAVÜZ BULGUSU YOK, AİLESİ VAR, ÇOCUK VAR YETER ARTIK
Gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden 'Yorulduk' Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık" dedi.
'ÇOCUĞUMUZ İVEDİ OLARAK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINMIŞTIR'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da cinsel istismar iddialarına ilişkin, "Sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğumuzun istismar edildiğine ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur: Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır" denildi. 
Çocuğun kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, adli sürecin Bakanlık tarafından takip edileceği vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-03 00:09:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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