Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi yapımı sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte yapımı süren Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi inşaatını gezerek, çalışmaların son durumunu yerinde gördü.

Çınar, Millet Kıraathanesi, Lokantası, Otoparkı ve Spor Alanları gibi kültürel ve sportif mekanlara sahip Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi hakkında AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’a bilgiler aktardı. Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin alternatif yeni yaşam alanları projelerine örnek gösterilecek bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz hızla gelişip büyüdüğü için bizlerde yeni yaşam alanları kurup, merkezdeki yoğunluğu farklı bölgelere kaydırmak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çilesiz ile Tecde Mahallelerimizin birleşme noktasında yapımı sürdürdüğümüz Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projemizde farklı sosyal ve kültürel alanları içerisine aldığı için bu tür projelere örneklik gösterecek, geleceğe emanet edeceğimiz değerli eserlerimiz arasındadır. Bizler tüm yaşam alanlarımıza bu tür yapıtlar kazandırarak, her mahalle ve sokağımızın cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Yapımı tüm hızıyla devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimizde tamamlandığı zaman çok yoğun ilgi göreceğine eminim. Kuracağımız semt pazarımızla hemşerilerimiz temiz ve ferah ortamlarda bir yandan pazar alışverişini yaparken, diğer taraftan sportif ve kültürel mekanlarda keyifli anlar yaşayabilecek.7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal ve sportif donatılara sahip olan bu projemiz, bölgemizin değişim sürecine önemli katkılar sunacaktır. Yeşiltepe Semt Pazarı projemiz içinde çok yoğun çalışıyoruz, inşallah bu tür yatırımlarımızın sayısını çoğaltıp, yeni yaşam alanlarıyla Yeşilyurt’umuzun cazibesini artırmayı planlıyoruz. Bilgi ve deneyimlerinden sürekli istifade ettiğimiz, Yeşilyurt’umuzda hayata geçen yatırımlara desteklerini esirgemeyen AK Parti Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır’ı bugün yatırım alanımızda ağırlamaktan büyük bir onur duymaktayım. Sayın Vekilimize devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aktardık, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve hemşerilerim adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır da, yapımı süren Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi’nin tamamlandığı zaman bölgenin sosyal ve kültürel hayatına çok güzel katkılar sunacağını ifade edip, Yeşilyurt’a kazandırılan bu ve benzeri bütün yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarak başarılar diledi.

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