Malatya'da yoğun sis

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Gece yarısından itibaren Malatya genelinde görülen yoğun sis, öğle saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Elazığ, Adıyaman, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş ve Erzincan yolu güzergâhlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için önlem alınıdı, belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı. Trafik ekipleri de sürücüleri, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-03 16:29:36
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