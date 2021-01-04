Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ahırdan 18 küçükbaş hayvanı çalan 5 şüpheliden 2'si jandarma tarafından güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.
Hırsızlık olay, 2 Ocak günü, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Suluköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan bir çiftçinin ahırındaki 18 küçükbaş hayvan, kiralık kamyonet ile gelen 5 kişi tarafından çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirledi. 3 şüpheli yalanarak, gözatına alındı. Koyunlar ise satıldıkları yerden alınarak, sahibine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-04 12:47:45
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