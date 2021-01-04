Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

DHA

Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı


MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Hülya Y. (27) tartıştığı ev arkadaşı Makbule Y.'yi (27) bıçakla yaralayarak kaçtı. Makbule Y., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 
Olay, sabaha karşı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Makbule Y. ve Hülya Y. arasında tartışma çıktı. Evdeki sorumlulukları nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hülya Y., mutfaktan aldığı bıçakla ev arkadaşı Makbule Y.'yi yaraladı. Hülya Y. kaçarken, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polislerin yaralı halde bulduğu Makbule Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Makbule Y. taburcu edilirken, polis ev arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan Hülya Y.'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-04 15:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları Çınar: “Gelecek nesillere muhteşem bir eser emanet edeceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat ...
Kırsal mahallelerdeki deprem konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerdeki deprem konutları yükseliyor
Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi ...
Çin’in demokratik olamayan tutumlarından dolayı aşılarına güven azaldı
YEREL HABERLER Çin’in demokratik olamayan tutumlarından dolayı ...
Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor
Kayısının çekirdeği da şifa deposu Doç. Dr. Yunus Önal, “Acı kayısı çekirdeğini günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır” Meksika’da ve güneydeki birçok ülkede ‘Amigdalin’ maddesi satılıyor, Türkiye’de maalesef bu yasak
YEREL HABERLER Kayısının çekirdeği da şifa deposu Doç. Dr. Yunus ...
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Malatya'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun sis kartpostallık görüntüler ...
Akçadağ’a yeni kültür merkezi Gürkan: “ Akçadağ’ın kadim kültürüne yakışır kültür merkezi yapacağız”
YEREL HABERLER Akçadağ’a yeni kültür merkezi Gürkan: “ Akçadağ’ın ...
Başkan Gürkan, Ören Mahallesinde inceleme yaptı Gürkan: "Ören mahallesine yaptığımız park, cem evi ile birleşerek güzel bir mekân olacak"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Ören Mahallesinde inceleme ...
Malatya'da yoğun sis
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun sis
Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi ...
Profesör Şahin’den korona aşısı önerisi
YEREL HABERLER Profesör Şahin’den korona aşısı önerisi
Malatya’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Malatya’da yoğun sis etkili oluyor
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanununun ...
Malatya’da 65 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 65 kişiye sokağa çıkma cezası
Başkan Güder’den Karakaya Baraj Gölüne prestij proje ‘Su üstü yüzen restoran’ projesi Battalgazi’de hayata geçiyor
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Karakaya Baraj Gölüne prestij ...
Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
YEREL HABERLER Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor Malatya’nın kasap ablası
YEREL HABERLER Kadın kasap erkek meslektaşları ile ...
Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: Tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: ...
Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ...
Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Malatya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Malatya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Seyir halindeki kamyonda yangın!
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonda yangın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X