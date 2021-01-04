Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor Çınar: “Mahallelerimiz, sokak sağlıklaştırmalarıyla daha güzel bir görüntüye ulaşıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor Çınar: “Mahallelerimiz, sokak sağlıklaştırmalarıyla daha güzel bir görüntüye ulaşıyor”

İHA

Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor Çınar: “Mahallelerimiz, sokak sağlıklaştırmalarıyla daha güzel bir görüntüye ulaşıyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarında hayata geçirdikleri ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle, bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine özel değerler kazandırdıklarını söyledi.
Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi sokakları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Her iki caddede bulunan toplam 17 binanın dış cephesi, restorasyon çalışmalarıyla daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşurken, caddenin yolları ve kaldırımları ise baştan aşağıya düzenlenip bölgenin yaşam seviyesi artırıldı. Kiltepe mahallesinin her iki caddesinin estetik bir görüntüye kavuştuğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesiyle Yeşilyurt’un sokak ve caddelerinin tarihsel kimliklerini muhafaza edip, vatandaşların temiz, ferah ve konforlu alanlarda güven içerisinde yaşamasını sağladıklarını ifade etti. Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde güzelleşip, aynı düzeyde de değiştiğine parmak basan Çınar, Kiltepe’nin iki farklı mahallesinde uyguladıkları ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin, bu tür yatırımlara örneklik teşkil edecek düzeyde olduğunu vurguladı. 2020 yılında başlattıkları ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projelerinin Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki kültürel ve tarihsel hüviyetin ön plana çıkmasını sağladığını aktaran Çınar, “ Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede değişmesi ve kalkınmasına büyük bir öncelik tanıyoruz. 2020 yılında ki en önemli projelerimizden olan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmalarımızla mahalle ve sokaklarımızın yaşamsal hüviyetlerine farklı değerler katıyoruz. İlk olarak Kiltepe ve Gündüzbey bölgelerinde uyguladığımız çalışmalarımızdan beklentilerimizin üzerinde bir sonuç aldık. İşyerlerimizin, binalarımızın ve evlerimizin dış cephelerini bölgelerimizin sosyal dokusuna değer katacak düzeye ulaştırıp, hemşerilerimizin temiz, ferah ve huzurlu alanlarda yaşamalarına imkan tanıyoruz. Kiltepe mahallemizde ki Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarımızda bulunan 17 adet ev ve işyerlerimizin dış cephelerini bu proje kapsamında baştan aşağıya restore ederek, çok güzel bir görüntüye ulaştırdık. Esnaflarımız ve mahalle sakinlerimiz de projemizden duydukları memnuniyeti bizimle paylaşıyorlar. Sokaklarımızın cazibesini ve yaşam seviyesini bu tür kent estetiğine değer katan projelerimizle artırmaya devam edeceğiz. Tüm sokaklarımız artık daha güzel ve daha konforlu hale gelecektir. Biz ne yapıyorsak Yeşilyurt’umuzun her bölgesinin daha değerli ve özel hale gelmesi adına yapıyoruz. ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizle de yatırımlarımızın tüm caddelere yaygınlaşmasını sağladık” diye konuştu.
Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise başta olmak üzere esnaflar ve mahalle sakinleri de, bölgenin daha fazla gelişmesi adına yatırımlara devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü
YEREL HABERLER 18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü
Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları Çınar: “Gelecek nesillere muhteşem bir eser emanet edeceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat ...
Kırsal mahallelerdeki deprem konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerdeki deprem konutları yükseliyor
Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 18 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 3 kişi ...
Çin’in demokratik olamayan tutumlarından dolayı aşılarına güven azaldı
YEREL HABERLER Çin’in demokratik olamayan tutumlarından dolayı ...
Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da 2 bin 700 dekar alan sulanmayı bekliyor
Kayısının çekirdeği da şifa deposu Doç. Dr. Yunus Önal, “Acı kayısı çekirdeğini günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır” Meksika’da ve güneydeki birçok ülkede ‘Amigdalin’ maddesi satılıyor, Türkiye’de maalesef bu yasak
YEREL HABERLER Kayısının çekirdeği da şifa deposu Doç. Dr. Yunus ...
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Malatya'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun sis kartpostallık görüntüler ...
Akçadağ’a yeni kültür merkezi Gürkan: “ Akçadağ’ın kadim kültürüne yakışır kültür merkezi yapacağız”
YEREL HABERLER Akçadağ’a yeni kültür merkezi Gürkan: “ Akçadağ’ın ...
Başkan Gürkan, Ören Mahallesinde inceleme yaptı Gürkan: "Ören mahallesine yaptığımız park, cem evi ile birleşerek güzel bir mekân olacak"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Ören Mahallesinde inceleme ...
Malatya'da yoğun sis
YEREL HABERLER Malatya'da yoğun sis
Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi ...
Profesör Şahin’den korona aşısı önerisi
YEREL HABERLER Profesör Şahin’den korona aşısı önerisi
Malatya’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Malatya’da yoğun sis etkili oluyor
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlik meslek kanununun ...
Malatya’da 65 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 65 kişiye sokağa çıkma cezası
Başkan Güder’den Karakaya Baraj Gölüne prestij proje ‘Su üstü yüzen restoran’ projesi Battalgazi’de hayata geçiyor
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Karakaya Baraj Gölüne prestij ...
Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
YEREL HABERLER Malatya'da yeni sanayi sitesi talebi
Kadın kasap erkek meslektaşları ile yarışıyor Malatya’nın kasap ablası
YEREL HABERLER Kadın kasap erkek meslektaşları ile ...
Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: Tecavüz bulgusu yok, ailesi var, çocuk var, yeter artık
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, 'cinsel istismar' açıklaması: ...
Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden çocuk istismarı iddialarına ...
Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X