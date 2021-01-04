Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Ligde 2 haftadır yenilgi alan sarısiyahlılar, yarın oynayacağı Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor. Zorlu müsabakanın hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Hafez dışında eksik bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor Sivasspor karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
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