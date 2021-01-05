Başhekim Aktürk'ten aşı değerlendirmesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, aşı ile ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu belirterek, virüsten korunmak için aşının yaptırılmasının gerektiğini, bunun başka yolu olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Erdal Aktürk, 2020 yılını sağlık açısından değerlendi, 2021 yılından beklentilerini anlattı. 2020 yılının sağlıkçılar açısından farklı bir yıl olduğunu kaydeden Aktürk, "2020 yılı depremle başladı. Ondan sonra da 14 Mart’ta ilk Covid 19 vakası görüldü ve bu süreçten sonra sağlık sistemimizde öncelik korona virüs oldu. Sağlıkçılar için 2020 çok yorucu ve yoğun geçti. Hepsi çok yoruldu. Gerçekten canla başla mücadele verdiler. Hepsinin emeğine sağlık. Tabi son zamanlarda vaka sayılarında ciddi oranda artış vardı. Yoğun bakım odaları doldu. Ancak kısıtlamalarla beraber vaka sayısında bir düşüş başladı. Biz de bu düşüşle birlikte yavaş yavaş rahatlayacağız" dedi. Çin'den gelen aşılarla ilgili de konuşan Prof. Aktürk, aşıların gelmesi ile tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü dile getirdi. Aktürk, "Aşılarla beraber yavaş yavaş bu beladan kurtulacağız ancak bu süreç uzun sürecek. Bir anda bıçak gibi kesilmeyecek. O yüzden tedbirlere de devam etmemiz lazım, kendimizi korumamız lazım" şeklinde konuştu.

Aşı tartışmalarına da değinen Aktürk, "Aşı yapılsın mı yapılmasın mı tartışmaları gereksiz. Hastalıktan korunmak için aşının yaptırılması gerekiyor, bunun başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

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