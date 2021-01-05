Doğanşehir Devlet Hastanesi bu yıl hizmete girecek

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesine yenisi yapılan Devlet Hastanesi bu yıl hizmete sunulacak.

Büyük oranda tamamlanan, 5 genel ameliyathane odası, 10 yataklı yoğun bakım, 30 poliklinik odası, 4 ağız ve diş sağlığı ünitesi ve 6 yataklı palyatif bakım merkezine sahip olacak Doğanşehir Devlet Hastanesi’nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97’e ulaştı.

Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 100 Yataklı Devlet Hastanesi ve 10 Daireli Personel Lojmanı inşaatında geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bentli, hastanenin son durumu hakkında bilgi alıp, biran önce yeni binayı hizmete sunma çabası içinde olduklarını kaydetti.

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