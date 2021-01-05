MTB kayısıya sahip çıkıyor Başkan Güder: “Malatya Ticaret Borsası Kayısı’mızın sahibidir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Malatya’mızın can damarı Malatya Ticaret Borsası Kayısı’mızın sahibidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte MTB Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile istişareye önem verdiklerini dile getiren Başkan Güder, lisanslı depoculuğun önemine vurgu yaparak, Malatya kayısısının hak ettiği değeri lisanslı depoculuk ile gördüğünün altını çizdi. Başkan Güder’in yatırım ve çalışmalarıyla Battalgazi’nin ciddi anlamda cazibe merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Özcan ise Battalgazi Belediyesi ile sürekli istişare içinde olduklarını vurguladı.



“Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum”

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Malumunuz 24 Ocak depreminde Battalgazi’miz en çok hasar alan ilçelerin başında yer alıyordu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir taraftan ilçe için yatırımlarını hayata geçirirken, diğer yandan da depremzede ailelerin konutlarının teslim edilmesi için yoğun çaba ve mesai ortaya koyuyor. Başkanımız imar ile ilgili çok güzel çalışmalara imza attı. Başkanımızın yatırım ve çalışmalarıyla Battalgazi’miz ciddi anlamda cazibe merkezine döndü. Bugün ki ziyarette beni ziyadesiyle memnun etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



"MTB’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz"

Malatya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, şunları söyledi: “Pandemiden dolayı başkanımızı ziyaret bugün nasip oldu. Malatya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kayısı üzerine önemli girişimlerde bulunuyorlar. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatya’ya kazandırılan Lisanslı Depoculuk, kayısımıza büyük değer katarak, marka haline getirdi. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.”



"Lisanslı depoculuk kayısının değerini arttırdı"

Lisanslı depoculuk uygulamasının Kayısı’nın değerine değer kattığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte Malatya Ticaret Borsamıza ziyarette bulunduk. Malatya Ticaret Borsası, Malatya’nın can damarıdır ve başkanımız kayısının değer kazanması noktasında ciddi çalışmalar yaptılar. Borsamız özellikle ekonomik anlamda Malatya’da önemli bir kuruluştur. Kayısı’nın başkenti Malatya’dır. Sahibi ise Ticaret Borsamızdır. Malatya değince ilk akıla kayısı gelmektedir. Lisanslı depoculuk kayısının değeri için büyük önem arz etmektedir. Bir depomuz Malatya’da şuan faaliyete ve diğer depomuzda yakın zamanda faaliyete girecek. Özellikle tüm Malatya’nın arzuladığı ve yıllardır üzerinde durduğumuz TMO tarafından kayısının alınması bizlerin hayaliydi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizlerinde amacı buradaki ürün çeşidini arttırmak. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah görevlerimizin sonunda bulunduğumuz makamlarda hoş bir seda bırakabiliyorsak, ne mutlu bizlere. Başkanımıza çalışmalarına başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.