Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17. haftasında DG Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 21 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Robin Yalçın’ın sol kanattan yaptığı ortada Hakan Yeşilyurt’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
22. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gradel’in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake’in yaptığı ortaya çıkan Fofona’nın vuruşunda seken top ağlarla buluştu. 11
31. dakikada sağ kanattan Hakan Yeşilyurt’un ortasında iyi yükselen Gradel’in kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 12
41. dakikada sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluşan Chebake’in kale önüne yaptığı ortada savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Savranlar xx, Cemal Alpay xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake xx, Wallace x, Semih x, Bülent xx, Ahmed x, Acquah, Adem xx, Tetteh x, Fofana xx, Topalli x
Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Kubilay, Erkan, Lukoki, Ndayishimiye, Zeki, Olcay
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
DG Sivasspor: Ali xx, Robin xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xxx, Erdoğan xx, Claudemir xx, Fajr xx, Gradel xxx, Yatabare xx
Yedekler: Camara, Ziya, Kayode, Kone, Felix, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fofana (dk. 24) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Topalli, Wallace (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.