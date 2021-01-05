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Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi Başkan Selahattin Gürkan: “Malatya’nın geleceğini planlıyoruz”

İHA

Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi Başkan Selahattin Gürkan: “Malatya’nın geleceğini planlıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen geziye davet edilen muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesis ve hizmet alanlarının bulunduğu sosyal ve kültürel birimleri inceledi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mahalle muhtarlarına yönelik bir gezi düzenledi. Anayurt ve Yüzakı Caddelerinin yanı sıra Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Üstat Hüsamettin Yıldırım Millet Kütüphanesi, Kent Müzesi, Vefa Konağı, Yeni İtfaiye binasını gezen muhtarlar son olarak Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la bir araya geldiler.
Gezi programının çok olumlu olduğunu belirten muhtarlar; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında çok güzel hizmetler yaptığını, Malatyalıların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetler ile vatandaşların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu, halkın gönlüne dokunan bu güzel hizmetlerin hayata geçirilmesinde emek sahibi olan Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini vurguladılar.
Gezi sonrası muhtarları kabul eden Başkan Gürkan, “Muhtarlarımızın böyle bir programla hizmet ve yatırımlarımızı gezmeleri ve yapılan hizmetlerle ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler almaları bizleri mutlu etmiştir. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletirken gönüllülük esasına göre hiçbir karşılık beklemeden ifa etmekteler. Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile bizler arasında köprü görevi görmekteler. Vatandaşların taleplerini bizlere iletirken bizlerle birlikte mesai harcayarak bu taleplerin takipçisi olmaktalar. Muhtarlarımızın görüş ve fikirleri bizler için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki yatırımlarımızın yanında sosyal ve kültürel yatırımlara da büyük önem vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nı hizmete hazır hale getirdik. Yaşlılarımız için Vefa Konağı hizmet verirken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için Üstat Hüsamettin Yıldırım Millet Kıraathanesini hizmete sunduk. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın geleceğine yönelik yatırım ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı farklı gruplara ve STK’lara yönelik yaptığı geziyi diğer muhtarlar ve STK’larla devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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