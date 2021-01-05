Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 -DG Sivasspor: 2 (maç sonucu)

Süper Lig’in 17. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 22 sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Tetteh’in ceza alanına yaptığı ortada Fofana’dan seken top ile buluşan Kubilay’ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
62. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza alanına yapılan ortada Tetteh’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 22
69. dakikada ev sahibi takımda Adem’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarparak uzaklaştı.
74. dakikada Sivasspor’da sağ kanattan gelişen atakta Hakan Yeşilyurt’un kaleye çektiği sert şutu Ertaç tek hamlede tutarak tehlikeye izin vermedi.
83. dakikada ev sahibi takımda tek başına orta sahada altığı topla ceza sahasına giren Chebake’nin kaleye çektiği şut auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Savranlar xx, Cemal Alpay xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Bülent xx, Ahmed xx (Olcay dk. 87 ?), Acquah xx (Umut dk. 79 ?), Adem xx, Tetteh xx, Fofana xx (Lukoki dk. 65 x), Topalli xx (Kubilay dk. 46 x)
Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Erkan, Ndayishimiye, Zeki, Olcay
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
DG Sivasspor: Ali xx, Robin xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Ziya dk. 90 ?), Claudemir xx, Fajr xx (Felix dk. 68 x), Gradel xx (Kayode dk. 80 ?), Yatabare xx
Yedekler: Camara, Ziya, Kone, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fofana (dk. 24), Tetteh (dk. 62) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.