Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 -DG Sivasspor: 2 (maç sonucu)

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Süper Lig’in 17. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 22 sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Tetteh’in ceza alanına yaptığı ortada Fofana’dan seken top ile buluşan Kubilay’ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

62. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza alanına yapılan ortada Tetteh’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 22

69. dakikada ev sahibi takımda Adem’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarparak uzaklaştı.

74. dakikada Sivasspor’da sağ kanattan gelişen atakta Hakan Yeşilyurt’un kaleye çektiği sert şutu Ertaç tek hamlede tutarak tehlikeye izin vermedi.

83. dakikada ev sahibi takımda tek başına orta sahada altığı topla ceza sahasına giren Chebake’nin kaleye çektiği şut auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Savranlar xx, Cemal Alpay xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Bülent xx, Ahmed xx (Olcay dk. 87 ?), Acquah xx (Umut dk. 79 ?), Adem xx, Tetteh xx, Fofana xx (Lukoki dk. 65 x), Topalli xx (Kubilay dk. 46 x)

Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Erkan, Ndayishimiye, Zeki, Olcay

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

DG Sivasspor: Ali xx, Robin xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Ziya dk. 90 ?), Claudemir xx, Fajr xx (Felix dk. 68 x), Gradel xx (Kayode dk. 80 ?), Yatabare xx

Yedekler: Camara, Ziya, Kone, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fofana (dk. 24), Tetteh (dk. 62) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)

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