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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"

İHA

Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor karşısında galibiyeti aradıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır istikrarlı bir duruşunun olduğunu belirterek, “Hem takım, hem kulüp istikrarını koruyan bir takım. Ayrıca 23 yıldır beraber oynayan 78 oyuncusu var. Organize bir takım” dedi.
Sivasspor’un karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Biz iyi başlayamadık maça. Fakat ikinci yarı yine değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün beraberlik de bizim için kötü değil en azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız" diye konuştu.

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