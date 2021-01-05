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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 1 puan, 1 puandır

DHA

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 1 puan, 1 puandır


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, "Bazen yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Bugün maç ortadaydı. Geçen sezon 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık. Onun için 1 puan, 1 puandır" dedi.
Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, ligin 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kendi sahalarında her maçı kazanmak istediklerini kaydederek, "Aslında her çıktığımız maçı kazanmak istiyoruz ama sahamızda olunca galip gelmeyi istiyoruz. Tabii maçın ilk yarısında çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz ama bana göre ikinci yarı iyi oynadık. Aslında Sivasspor´da iyi oynadı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Özellikle ikinci yarı biz çok baskılı oynadık. Golü de bulduk ama tabii galibiyet golünü bulamadık. Bazen yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Bugün maç ortadaydı. Geçen sezon 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık. Onun için 1 puan, 1 puandır. Artık önümüze bakacağız. İkinci yarıda oynadığımız futbolla inanıyorum ki çıkışımızı sürdürürüz. İyi bir takımımız var. Bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz ama ikinci yarı iyi bir futbol oynadık. İnşallah bundan sonrada çıkışımızı sürdürürüz" diye konuştu.   
"CUEVA KONUSUNDA KARAR VERECEĞİZ"
Gevrek, bir gazetecinin "Cueva konusunda bir gelişme var mı?" sorusuna, "Cueva izinli, Türkiye´ye gelecek. Kendisiyle oturup, konuşacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve sportif direktörümüzle konuşup bir karar vereceğiz" cevabını verdi. 
"MALATYA´NIN YAKLAŞIK 30 MİLYON BİR KAYBI VAR"
 Gevrek, bir başka gazetecinin "Hamza hocanın Erzurumspor maçı sonrası 'oyuncular paralarını alamıyor' açıklaması vardı. Takımda maddi sorun var mı, alacaklar ödendi mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi: 
"O açıklama farklı bir şekilde algılandı. Hocanın orada söylemek istediği şu; sezon başından bu yana yayıncı kuruluşla ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. TFF ile defalarca toplantı yapıldı. Tabii orada paralar ödenmiyordu. Futbolcuların tabii bu sadece Malatya´da değil bütün kulüplerde bu durum vardı. Onu hocayla da konuştuk, söylemek istediği buydu. Hocamız o gün konuştu zaman 1,5 maaş vardı, şu an 2,5 maaş var. Önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak. Federasyona baktığımızda o iş çözülmüş gibi görünüyor. İşin aslına bakılırsa bugün Malatya´nın yüzde 30 kaybı var. Bütün kulüpler için böyle bir durum var. İş böyle çözüldü ama bu bir çözüm değil. Malatya´nın yaklaşık 30 milyon bir kaybı var, bu da ciddi bir sıkıntı. Zaten pandemi ve sıkıntılar var. Bütün Anadolu kulüplerinin gelirinin yüzde 90´ı buradan olduğu için bu bizim içinde sıkıntılı bir durum. Bizde bir kaynak bularak bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. 30 milyon kaybın olduğu bir yerde ekonomik anlamda sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hep beraber aşmamız gerekiyor. Biz de kaynak, sponsor arıyoruz. Siyasetçi ve işadamlarımızla birlikte bu takıma sahip çıkmamız lazım. Geçen sene bunun acısını, sıkıntısını yaşadık ve üzüldük. Bu takım hepimizin ve herkesin destek olması lazım. O anlamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Ekonomik anlamda nasıl kaynaklar bulabiliriz diye görüştük, sağ olsun belediye başkanımızda elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Biz işadamlarımıza gideceğiz, siyasetçilerimizle konuşacağız. İstişare yaparak hep birlikte bunu çözmemiz lazım. Çok büyük bir para mı lazım, bugün eğer 30 milyon kesilmemiş olsaydı bizim sıkıntımız bitiyordu. Bugün 30-40 milyon Malatya için bulunmayacak bir para değil ama yeter ki bir olalım, bu sıkıntıyı aşarız. Başka kulüplere baktığınız zaman biz yine iyi durumdayız. Çözülmeyecek bir durum değil ama herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."
"TEKLİF GELEN OYUNCULARIMIZ VAR"
Kaynak bulmak için gerekirse ara transfer döneminde teklif gelen futbolcuları dengeleri bozmadan satabileceklerini kaydeden Gevrek, "Teklif gelen oyuncularımız var. Tam net bir şey yok ama birkaç futbolcumuzla ilgili hem yurt dışı hem de yurt içinden teklif var. Önümüzdeki günlerde net bir şekilde değerlendireceğiz. Tabii kulübün menfaatini düşüneceğiz. Özellikle bu sezon en büyük sıkıntı ekonomik anlamda, bunu Allah´ın izniyle aşacağız" ifadelerini kullandı.
"TRANSFERDE İZLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"
Gevrek, ara transfer dönemine ilişkin, "Ara transfer dönemi daha yeni başladı. Tabii transfer olacak. Özellikle genç oyuncularla ilgili girişimlerimiz var. Geçen sene Youssuf gibi bir oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık, belki dünya futboluna kazandıracağız. Bizim bir taraftan da küçülmemiz lazım. Ekonomi anlamında da küçülmeye gitmemiz lazım. Bu nedenle genç oyuncularla ilgili bir çalışmamız olacak. Bizim şartlarımıza uyacak oyuncuları transfer edeceğiz. Transferde izlediğimiz oyuncular var. Tabii burada bir limitte var. Limiti de aşmamamız gerekiyor. Harcama limitinde bizim boşluğumuz vardı. Tabii Herrera gitti, o düşülecek. Orada da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Transfer konusunda da kulübün ekonomik durumuna göre yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.   
Gevrek, bir gazetecinin "Yeni bir teknik heyet düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Takımın başında bir teknik heyet var" cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adil Gevrek'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-05 20:18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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